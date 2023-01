Morte Ratzinger, Menichetti (Radio Vaticana): "Immagini storiche"

Menichetti: “Innamorato dell’uomo”

“Al di là delle speculazioni “l’amore non si perde”, come ha detto Francesco durante l’omelia” continua Menichetti. “L’ultimo saluto in piazza San Pietro del Papa regnante al Papa emerito prima della tumulazione nelle Grotte Vaticane porta e riceve la consapevolezza del distacco terreno, ma punta lo sguardo al cielo, alla certezza della vita che continua oltre la morte. Consapevolezza riflessa anche nel grido “santo subito” che si è levato dalla folla al termine dei funerali che si sono svolti in un’atmosfera sobria di raccoglimento, come desiderato da Benedetto XVI”. Menichetti ricorda che Ratzinger è stato “teologo, uomo mite, gentile, innamorato dell’uomo, pastore e testimone del vangelo fino alla fine, completamente donato a Gesù Cristo nel costruire e sostenere la sua chiesa”.