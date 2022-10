Ragazza che ha investito Valdiserri al gip: "Non ricordo niente"

La giovane ha dichiarato al gip di non ricordare nulla del momento dell'impatto. Ha anche detto di non avere idea di come sia potuta finire con l’auto sul marciapiede

La ragazza che ha investito e ucciso Francesco Valdiserri ha dichiarato di non ricordare nulla del momento dell'impatto. Ha anche detto di non avere idea di come sia potuta finire con l’auto sul marciapiede. "Sono devastata dal senso di colpa" ha ammesso, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nel corso del suo interrogatorio di garanzia che si è svolto fra qualche difficoltà poiché la ragazza aveva scoppi di pianto frequenti. La ragazza, secondo quanto ha riferito il suo difensore, l'avvocato Paolo Leoni, è ancora sotto shock. Il suo arresto per omicidio stradale aggravato è stato convalidato stamattina, lo stesso giorno dei funerali (LE FOTO) del 18enne, travolto nella notte tra il 19 e il 20 ottobre mentre camminava con un amico su un marciapiede della Cristoforo Colombo, a Roma.