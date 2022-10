Ragazzo investito a Roma: oggi i funerali di Francesco Valdiserri

Si terranno quest'oggi alle ore 12 i funerali di Francesco Valdiserri, il 18enne travolto e ucciso nella notte tra mercoledì e giovedì, da una 23enne, per cui è stata richiesta la convalida di arresto, risultata positiva all'alcol test. Il giovane, figlio di Paola Di Caro e Luca Valdisseri, entrambi giornalisti, si trovava in compagnia di un amico, mentre passeggiava poco dopo la mezzanotte sulla Colombo, quando la Suzuki Swift della donna lo ha investito togliendoli la vita.

L'ultimo saluto

Francesco è nato e cresciuto alla Garbatella, ha frequentato il liceo Socrate di via Padre Reginaldo Giuliani e da quest'anno era iscritto al primo anno della facoltà di Lettere e Filosofia alla Sapienza. Amante della musica, suonava con gli amici in un gruppo. Quest'oggi attesa una grande folla per dargli l'ultimo saluto.