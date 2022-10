1/11 ©LaPresse

Si sono svolti a Roma, nella chiesa di Santa Maria Liberatrice, i funerali di Francesco Valdiserri, il 18enne travolto e ucciso da un'auto mentre camminava su un marciapiede la notte del 20 ottobre, in via Cristoforo Colombo, da un'auto guidata da una ragazza poi risultata positiva ai test per alcol e droga. Ad accogliere la bara un lungo striscione giallorosso con la scritta "Ciao Francesco". Tanti i presenti, tra famigliari, amici ed autorità.

