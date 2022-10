Ragazzo investito a Roma: disposta perizia su cellulare dell'arrestata

Guarda le altre notizie di oggi 21 ottobre

Dopo lo sfogo del padre, proseguono le indagini sulla morte di Francesco Valdiserri, il 18enne travolto e ucciso nella notte tra mercoledì e giovedì in via Cristoforo Colombo.

La perizia

La procura capitolina ha infatti disposto una perizia sul telefono cellulare della ragazza 23enne alla guida della Suzuki Swift che ha travolto il giovane. Obiettivo del pubblico ministero è accertare se la ragazza stesse utilizzando il telefono negli istanti precedenti al tragico incidente. Chi indaga disporrà anche una perizia per accertare la velocità a cui viaggiava l'automobile, un elemento importante perché nel caso in cui dovesse essere accertato che il mezzo procedeva ad una velocità superiore ai 70 km/h per la donna potrebbe scattare una ulteriore aggravante, oltre a quella già emersa della positività all'alcol, che potrebbe alzare la condanna fino ai 15 anni. Sul tratto di strada interessato dall'incidente non sono stati individuati segni di frenata.