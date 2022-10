Roma, investito mentre si trovava sul marciapiede: morto 19enne

La tragedia si è consumata questa notte in via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Giustiniano Imperatore

Un giovane di 19 anni ha perso la vita questa notte a Roma, dopo essere stato travolto da un'auto presso via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Giustiniano Imperatore.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni l'automobile, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada colpendo la segnaletica e investendo il giovane che in quel momento si trovava sul marciapiede. Intervenuti sul posto gli agenti di polizia e i sanitari del 118, ma per il 19enne non c'è stato nulla da fare.