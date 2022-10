Roma, padre 18enne travolto e ucciso: “Non si dovrebbe morire così”

Lo sfogo del genitore del ragazzo, che avrebbe compiuto 19 anni il primo novembre e che ha atteso l’intervento del carro funebre sul luogo del decesso per quasi cinque ore: “È una ecatombe sulle strade”

“Non si dovrebbe morire così, è una ecatombe sulle strade. Eppure anche mio figlio è morto”. A parlare è il giornalista sportivo del Corriere della Sera Luca Valdisseri, padre di Francesco, detto Checco, che avrebbe compiuto 19 anni il primo novembre e che ha perso la vita la notte scorsa in via Cristoforo Colombo , travolto mentre camminava sul marciapiede accanto a un amico (rimasto illeso) da una ragazza di 23 anni che si trova ai domiciliari ed è accusata di omicidio stradale. A riportare le parole del genitore è Il Messsaggero .

L'intervento del carro funebre

approfondimento

Roma, 18enne morto investito sul marciapiede: arrestata 23enne

Il quotidiano descrive l’intervento sul posto degli agenti dell’XI Gruppo Marconi e del Gpit della polizia locale e del carro funebre (che opera per conto di Ama) per portare il corpo del ragazzo all’obitorio. Quasi cinque ore di attesa – spiega Il Messaggero – tra lo strazio del padre e il sollecito da parte degli agenti. Nel punto in cui il ragazzo è stato travolto sono stati deposti dei mazzi di fiori.