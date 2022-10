Omicidio Willy, nuova consulenza della difesa su esami autoptici

Cronaca

I due fratelli, che sui social mostravano uno stile di vita fatto di feste, vacanze e vestiti e oggetti di lusso, percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, avendo omesso alcune informazioni dovute. La Guardia di Finanza ha chiesto il sequestro dei beni pari a 27mila euro per Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Tutti arrestati per il pestaggio di Willy Monteiro Duarte morto a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre

Gabriele e Marco Bianchi sono i due fratelli, di 26 e 24 anni, accusati di omicidio per la morte di Willy Monteiro Duarte. I giovani percepivano il reddito di cittadinanza e la Guardia di Finanza di Colleferro li ha denunciati per violazione della legge che regola la misura

Sui social Gabriele e Marco Bianchi mostrano uno stile di vita fatto di feste, viaggi in barca, piscine e veicoli di lusso, mentre la Guardia di Finanza, in merito al reddito di cittadinanza percepito dalla famiglia segnala che avrebbero "omesso di indicare nelle autocertificazioni compilate dati dovuti, creandosi in tal modo le condizioni per accedere al beneficio"