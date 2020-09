Omicidio Willy, la vita dei fratelli Bianchi tra ville e auto di lusso

3/14 Foto dal profilo Instagram di Gabriele Bianchi

Sui social Gabriele e Marco Bianchi mostrano uno stile di vita fatto di feste, viaggi in barca, piscine e veicoli di lusso, mentre la Guardia di Finanza, in merito al reddito di cittadinanza percepito dalla famiglia segnala che avrebbero "omesso di indicare nelle autocertificazioni compilate dati dovuti, creandosi in tal modo le condizioni per accedere al beneficio"

Omicidio Willy, realizzato un murale a Milano