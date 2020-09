Omicidio Willy, i fratelli Bianchi percepivano reddito di cittadinanza

I quattro arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte percepivano il reddito di cittadinanza. Questo è quanto riporta La Stampa. Vivevano nel lusso, e secondo l’inchiesta patrimoniale della guardia di finanza, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi (quest'ultimo da poco tempo proprietario di una frutteria), Mario Pincarelli e Francesco Belleggia (ai domiciliari) non ne avevano diritto. Ostentavano da tempo anche sui social un tenore di vita superiore alle entrate dichiarate: suv, barche, vestiti griffati e vacanze di lusso. (LE INDAGINI - LA BANDA - I FUNERALI)

Interrogazione al ministro del Lavoro

In un'interrogazione al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, chiede "se è vero che i giovani in questione erano già segnalati alle forze dell’ordine avendo numerosi precedenti per aggressioni e spaccio di stupefacenti. Ci si chiede come sia possibile che fosse loro corrisposto il reddito di cittadinanza".