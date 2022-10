Covid Lazio, bollettino: 1.781 casi. Tasso di positività al 17,5%

Salute e Benessere

Dopo due inverni con la mascherina, che ha quasi annullato l'influenza, in vista dell’autunno e dell’inverno quest’anno si prospetta una " doppia ondata " di Covid e influenza. Si tratta di quella che viene chiamata una twindemia , ovvero una "epidemia gemellare" (dall'inglese twins, gemelli), per esempio, appunto, come quella data dalla combinazione di Covid e influenza stagionale

Attualmente esiste il rischio di una doppia ondata. "In autunno e inverno in Alto Adige potremmo riscontrare più infezioni simultanee causate da diversi virus respiratori. Spesso una doppia infezione comporta un decorso più grave della malattia e anche un incremento della mortalità", ha spiegato Christian Wiedermann dell'Istituto di Medicina Generale e Public Health di Bolzano

"In Inghilterra - ha detto Wiedermann - sono state rilevate doppie infezioni virali in circa l'8% dei pazienti che hanno contratto il Covid. In casi di questo tipo il rischio di dover ventilare meccanicamente i pazienti raddoppia". Negli Stati Uniti le autorità sanitarie prevedono sino a 50.000 decessi legati all'imminente epidemia influenzale. Inoltre vengono stimati 150.000 decessi annuali per coronavirus