Roma, confermato concerto dei Maneskin: consigliato uso mascherina

Il concerto dei Maneskin al Circo Massimo di Roma si farà, nonostante sia atteso il picco di Omicron 5 nel Lazio. "Non è all'esame alcuna ipotesi di rinvio", ha dichiarato l'assessore ai Grandi eventi, turismo, sport e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. Come riporta La Repubblica, in Campidoglio hanno esaminato gli appelli lanciati dai medici, stanno monitorando l'andamento della curva del Covid, ma non intendono perdere l'appuntamento e catapultare nuovamente la città in un clima di restrizioni.

"Si adotteranno tutte le precauzioni e gli accorgimenti che le autorità sanitarie indicheranno e, in collaborazione con gli organizzatori - ha evidenziato l'assessore Onorato - metteremo in campo leazioni necessarie per farle rispettare ". L'esponente della giunta di Roberto Gualtieri ha poi aggiunto che, come spiegato da autorevoli rappresentanti della comunità scientifica e dal Ministero della Salute, ci vogliono regole di buon senso e l'utilizzo volontario della mascherina quando le condizioni di affollamento lo richiedano. Un appello, dunque, alla responsabilità individuale.