Incendio Roma, bocciato a prova per diventare pompiere: salva 33 bimbi

Durante l'incendio divampato lunedì scorso in zona Casalotti, a Roma, le cui fiamme hanno minacciato le abitazioni e invaso le strade, gli animatori di un centro estivo hanno messo in salvo 33 bambini. Tra i protagonisti di questa vicenda c'è anche Matteo Iacobacci, ragazzo di 21 anni, che solo pochi mesi prima non è riuscito a passare le selezioni per diventare vigile del fuoco. A riportare la notizia è Fanpage.

L'intervento di Matteo

Secondo quanto riportato, è il ruolo del giovane è stato fondamentale collaborando a gestire l'emergenza e prendendo le bottiglie d'acqua servite poi per bagnare i più piccoli. Grazie alla collaborazione di tutti i presenti sono subito scattate le operazioni per salvare i 33 bambini

L'incendio Roma

A prendere fuoco alcune sterpaglie: le fiamme, complice il vento caldo, si sono subito propagate e hanno raggiunto via Aurelia, all'altezza uscita 1 del Grande Raccordo Anulare (chilometro 11) e si è levata una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza. Le fiamme, oltre a lambire abitazioni, sono arrivate anche vicino al centro sportivo, dove erano presenti i bambini messi in salvo, e un deposito di bombole. Il rogo ha coinvolto anche un rimessaggio di camper, con diverse bombole di gpl esplose.