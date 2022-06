Maxi incendio Roma, 35 persone intossicate: donna e bimbo in ospedale

I due sono stati portati al Policlinico Gemelli. Il rogo è divampato in via Bosco Marengo, nei pressi del campo nomadi della Monachina, sull’Aurelia. Sul posto i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso

Un mega incendio è divampato intorno alle 14 in via Bosco Marengo, a Roma, nei pressi del campo nomadi della Monachina, sull'Aurelia. Circa 35 persone, abitanti delle palazzine intorno all'area interessata, sono state visitate in strada dal personale del 118: tutti presentano sintomi da intossicazione da fumo. Una donna e un bambino sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli. Sul posto i vigili del fuoco e mezzi di soccorso: le fiamme hanno lambito anche un deposito di bombole e alcune abitazioni.