Incendio Malagrotta, a Fiumicino materne e nidi chiusi fino a martedì

Su indicazione della Asl RM3, in via prudenziale e considerati i livelli di diossina rilevati sul territorio a seguito dell'incendio del TMB di Malagrotta, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, con una nuova ordinanza, ha deciso la proroga della chiusura dei nidi, delle scuole dell'infanzia e delle attività ludico ricreative pubbliche e private anche nei giorni di lunedì 20 e martedì 21 giugno nelle zone limitrofe al luogo del rogo ( LE FOTO - I VALORI DELLA DIOSSINA ).

Il provvedimento

"Il provvedimento riguarda, ovviamente, Parco Leonardo, Pleiadi, Vignole, Via Portuense nel tratto compreso tra il cimitero comunale e la fiera di Roma e via della Muratella fino all'intersezione con via della Trigolana - ricorda il sindaco -. Restano in vigore anche le altre misure e cioè il divieto di consumo di frutta e verdura prodotte nell'area indicata e il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile".

“Limitare il più possibile attività all’aperto”

"In generale, l'indicazione è di limitare il più possibile le attività all'aperto e di chiudere le finestre in caso di odori acri - prosegue Montino -. Martedì sono attesi i risultati dell'esame dei filtri delle centraline installate sul nostro territorio. In base ai dati che emergeranno, sempre in accordo con Asl e Arpa, decideremo eventuali nuovi provvedimenti".