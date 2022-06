Roma, sotto controllo l'incendio all’ex discarica di Malagrotta. FOTO

1/12 ©Ansa

È sotto controllo l'incendio divampato ieri nell'ormai ex maxi discarica di Malagrotta a Roma. I vigili del fuoco, una sessantina in tutto, hanno lavorato tutta la notte per confinare le fiamme ed evitare che interessassero altre strutture e si propagassero all'esterno. Per spegnere definitivamente il rogo ci vorranno però giorni. Mentre forse già oggi i magistrati formalizzeranno l'apertura di un fascicolo di indagine: l’obiettivo è capire se si sia trattato di un evento doloso o colposo

GUARDA IL VIDEO: Roma, stop impianto: rischio caos rifiuti nella Capitale