Treno Alta Velocità: ancora sospeso il traffico tra Roma e Napoli

"Il traffico permane sospeso sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli e sulla linea Roma-Pescara. Per i prossimi giorni, i treni Alta Velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma-Napoli via Cassino e via Formia”, si legge nell'ultimo aggiornamento di Infomobilità di Trenitalia dopo che ieri il locomotore di coda di un convoglio della linea Torino-Napoli è uscito dai binari senza ribaltarsi.

Trenitalia: “In corso interventi tecnici”

Per i convogli deviati si prevedono “maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola”. Inoltre, "sono ancora in corso interventi tecnici - prosegue Trenitalia - Attivo il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. Alcuni treni effettuano la fermata di Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. Alcuni treni InterCity effettuano la fermata di Campoleone".