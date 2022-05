Calcio, festa della Roma: la procura della Figc apre un'inchiesta

Sport

Al triplice fischio dell’arbitro è esplosa la festa giallorossa sia all'Arena Kombetare sia per le strade della Capitale e nello stadio Olimpico, dove i tifosi hanno guardato la partita dai maxi-schermi. Ad alzare la coppa, dopo la vittoria per 1-0 sul Feyenoord, è stato Pellegrini. Mourinho in lacrime: 'Abbiamo fatto la storia, io resto qui'