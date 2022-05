Roma, migliaia di tifosi in festa per vittoria Conference League VIDEO

La città di Roma in festa per la vittoria della Conference League. Al triplice fischio finale dell’arbitro a Tirana, dove ieri sera si è disputata la finale tra i giallorossi e il Feyenoord, migliaia di tifosi si sono riversati, per le vie del centro della Capitale per celebrare il successo della squadra guidata da Josè Mourinho (HIGHLIGHTS - FOTO - LE FINALI EUROPEE). I festeggiamenti, con botti, cori e caroselli, si sono concentrati nelle zone centrali della Capitale da Campo de' Fiori a lungotevere. Fuochi artificiali da Tor Marancia a San Paolo, da Garbatella a Testaccio. Nessuna criticità, invece, per quanto il deflusso delle migliaia di tifosi giallorossi che hanno seguito la finale allo stadio Olimpico, dove erano stati predisposti alcuni maxi schermi. Su tutto il perimetro del centro storico erano circa mille gli uomini delle forze dell'ordine impegnati per limitare eventuali disagi o episodi di violenza.