Conference alla Roma, Mourinho in lacrime: "Abbiamo fatto la storia"

Grande gioia per José Mourinho, che ha vinto con la sua Roma la prima edizione della Conference League. "Oggi abbiamo scritto la storia", ha detto in lacrime ai microfoni di Sky Sport. "Tante cose mi passano nella mia testa. Sono da 11 mesi a Roma, e dopo 11 mesi arriva questo. Come ho detto ai ragazzi a Torino, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, qualificarci per l'Europa League. Abbiamo fatto il nostro lavoro. Oggi era la storia, si trattava di scriverla oppure no. E l'abbiamo scritta", ha continuato (GLI HIGHLIGHTS - LE FINALI EUROPEE DELLA ROMA - LA FESTA A TIRANA E IN ITALIA).