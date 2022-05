Roma-Feyenoord, in corso la finale di Conference League: 0-0. LIVE

I giallorossi stanno affrontando gli olandesi a Tirana per conquistare il titolo nella prima edizione di questa competizione europea. Mourinho ha scelto in attacco Zaniolo e Abraham, con Pellegrini alle spalle. Titolare anche Mkhitaryan, che però lascia il campo dopo un quarto d'ora. Slot si è affidato a Dessers come punta centrale. Il match è ora in diretta su Sky Sport Uno, Sky Calcio 251, TV8 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

La Roma è in campo a Tirana per la finale di Conference League contro il Feyenoord. Per conquistare il titolo nella prima edizione di questa competizione europea, Mourinho schiera in attacco Zaniolo e Abraham, con Pellegrini alle spalle. Titolare anche Mkhitaryan, che però non ce la fa e lascia il campo dopo un quarto d'ora. Gli olandesi di Slot rispondono con Dessers punta centrale. Il match è ora in diretta su Sky Sport Uno, Sky Calcio 251, TV8 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD.