Conference League, Roma-Leicester: le formazioni ufficiali

I giallorossi cercano la qualificazione alla prima finale della nuova competizione Uefa, dopo il pareggio in Inghilterra per 1-1 nella partita d’andata. In caso di vittoria gli uomini di Mourinho volerebbero a Tirana il 25 maggio. L’incontro è in diretta dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La Roma cerca l’accesso alla prima finale della Conference League, la terza competizione calcistica europea dopo Europa League e Champions League. I giallorossi, ultima squadra italiana in corsa nei tornei continentali, affrontano il Leicester all’Olimpico nella partita di ritorno: all’andata in Inghilterra l’incontro è terminato 1-1, con il gol di Pellegrini e l’autorete di Mancini a sigillare il risultato. Con l’abolizione della regola dei gol in trasferta gli uomini di Mourinho sono chiamati a vincere per volare a Tirana il 25 maggio e dare la caccia al trofeo. La partita di questa sera è in diretta dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.