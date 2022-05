Ucraina, Gallagher: “Riaffermo disponibilità a favorire un negoziato”

“Assicuro che sia il Santo Padre che i suoi più stretti collaboratori sono addolorati per i numerosi morti, le violenze di tutti i tipi, le distruzioni delle città, la separazione delle famiglie e per i tantissimi rifugiati", ha detto il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, nella conferenza stampa a Kiev con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba

"La mia visita vuole dimostrare la vicinanza della Santa Sede e di Papa Francesco al popolo ucraino, particolarmente alla luce dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Assicuro che sia il Santo Padre che i suoi più stretti collaboratori sono addolorati per i numerosi morti, le violenze di tutti i tipi, le distruzioni delle città, la separazione delle famiglie e per i tantissimi rifugiati", ha detto mons. Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, nella conferenza stampa a Kiev con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

Gallagher: “Santa Sede riafferma la disponibilità a favorire un negoziato”

approfondimento

La Russia apre nuove basi militari e blocca il gas verso la Finlandia

"La Santa Sede riafferma, come ha sempre fatto, la sua disponibilità a favorire un autentico processo negoziale, vedendolo come la strada giusta per una risoluzione equa e permanente" del conflitto tra Russia e Ucraina, ha poi aggiunto Gallagher. "In tempi di pace, la visita sarebbe stata legata agli sviluppi della cooperazione tra Ucraina e Vaticano" dal momento che "quest'anno è il trentesimo anniversario della nostra cooperazione. Dal 1992 c'è stata una cooperazione positiva tra i due Paesi e nell'ultimo decennio la cooperazione si è intensificata", ha sottolineato ancora il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati. "Questa visita mi ha permesso di toccare con mano le ferite di questo Paese. Questa mattina ho visitato le città martiri di Bucha, Vorzel e Irpin". Gallagher ha infine ringraziato la Chiesa cattolica e le istituzioni affiliate come la Caritas, e gli sforzi delle altre Chiese: "C'è un impegno per aiutare la popolazione con aiuti umanitari che adesso è sul lungo termine". "Ringrazio le autorità ucraina e la Chiesa cattolica per il loro impegno per la pace e la solidarietà e spero che potranno, insieme all'aiuto del mondo, mettere fino a questo conflitto", ha concluso Gallagher.