Roma, l'appello: "Mio figlio portato da madre in Ucraina, aiutatemi"

"Lancio un appello disperato: dall'inizio della guerra in Ucraina non ho più notizie di mio figlio di 9 anni. Chiedo alle autorità locali di non ostacolare le nostre ricerche, vorrei avere almeno la conferma che sia vivo e stia bene". È l'appello di Giovanni Arcangeli, l'uomo che accusa la ex moglie, cittadina ucraina che ha perso la potestà genitoriale, di sequestro di persona e maltrattamenti del minore. Il padre ha perso le tracce del bimbo il 23 febbraio scorso quando il piccolo si trovava a Belgorod Dnestrovskij, in provincia di Odessa, zona ora interessata dal conflitto e dai bombardamenti russi (GUERRA RUSSIA-UCRAINA: IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE). Sul caso sono state avviate le indagini da parte della procura di Roma.