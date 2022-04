Roma, assalto alla Cgil: eseguite altre 5 misure cautelari

Su richiesta della procura di Roma la Digos ha eseguito una ordinanza del gip di applicazione di cinque misure cautelari per l'assalto alla Cgil avvenuto il 9 ottobre scorso durante una manifestazione contro il Green Pass. Le misure applicate oggi si aggiungono alle 25 già precedentemente eseguite nell'ambito della medesima attività di indagine. Il carcere è stato disposto per Nicola Franzoni, leader No vax legato anche a movimenti dell'estrema destra. Per due persone è stato deciso il divieto di allontanamento da casa dalle 17 alle 22 mentre per altri due è stato disposto l'obbligo di firma..