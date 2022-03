Roma, assalto alla Cgil: chieste sei condanne in abbreviato

Agli indagati il pm contesta i reati di devastazione e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Le pene richieste vanno dai 6 anni e mezzo agli 8 anni di reclusione. La sentenza è attesa per il prossimo 7 giugno

Sei condanne, con pene comprese tra gli 8 anni e 6 anni e mezzo di reclusione, sono state sollecitate dalla Procura di Roma nei confronti degli indagati coinvolti nell'assalto alla sede della Cgil dell'ottobre scorso e che hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. (FOTO)

Il processo

Nei loro confronti, tra cui Fabio Corradetti figlio della compagna del leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino, il pm Gianfederica Dito contesta i reati di devastazione e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. La sentenza è attesa per il prossimo 7 giugno. Nel procedimento si sono costituite parti civili la Cgil e l'Anpi. Nel processo ordinario, la cui prossima udienza è in programma per il 28 marzo, sono imputati i leader di Fn Castellino e Roberto Fiore.