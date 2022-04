Minacce a Luigi Di Maio: individuati i tre presunti autori

Le minacce a Di Maio

Minacce a Di Maio per Putin e l'Ucraina: due indagati

In particolare, in seguito alla pubblicazione su Twitter da parte di Di Maio di dichiarazioni in merito al confitto in atto in Ucraina, è stata riscontrata la presenza di vari messaggi di risposta del seguente tenore: "Muori male, e magari per mano del popolo.", "Si dai, armateci e decideremo poi a chi vogliamo sparare", "Non ci sono parole per descrivere, vai solo buttato nel rusco". Ed ancora, all'interno di canali riservati Telegram e pagine social VK, la polizia Postale ha individuato altri messaggi con minacce tra i quali, ad esempio, quello pubblicato all'interno di un canale di propaganda filo russa che testualmente recita: "Ma un cecchino…che ci ammazzi i 4 distruttori dell'Italia, non ce lo possiamo mandare?" Le perquisizioni, eseguite a Milano, Vicenza e Udine, hanno permesso di riscontrare sui telefoni la presenza degli account anonimi utilizzati per l'inoltro dei messaggi.