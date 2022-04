6/12 Emiliano Schieppa

L'accordo stretto in Algeria è stato possibile grazie all'esistenza di Trasnmed, uno dei cinque gasdotti sui quali l'Italia può contare. In un'intervista rilasciata a Sky TG24 durante l'evento Live In Bar, Cingolani aveva detto che queste infrastrutture rappresentano un "piccolo" vantaggio competitivo per il nostro Paese. "Per noi è più facile fare accordi rispetto ad altri Stati perché possiamo allacciarci a un fornitore dato che abbiamo il tubo che gli arriva in casa", aveva spiegato

Live In Bari, Cingolani: "Servono anni per risolvere i problemi energetici attuali"