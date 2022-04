Gas russo, Lituania blocca import: è primo Paese in Ue

"D'ora in poi la Lituania non consumerà un solo centimetro cubo del gas tossico russo. La Lituania è il primo Paese Ue a rifiutare l'importazione di gas dalla Russia". E' quanto annuncia con un post su Twitter Ingrida Simonyte, la premier del Paese baltico. ( GUERRA UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE DI SKY TG24 ).

Il comunicato del ministero

Il ministero dell'energia della Lituania ha annunciato che il paese sta operando senza importazioni di gas russo dall'inizio del mese con l'intenzione di raggiungere la "piena indipendenza energetica" dalla Russia in risposta al "ricatto energetico russo" e all'invasione dell'Ucraina. La conferma arriva anche dai dati dell'operatore del sistema di trasmissione del gas lituano Amber Grid, che mostra che il 2 aprile l'importazione di gas russo per i bisogni della Lituania attraverso l'interconnessione lituano-bielorussa era pari a zero megawatt (MWh), ha detto il ministero in un comunicato.

"Siamo il primo paese dell'Ue tra i paesi fornitori di Gazprom a diventare indipendenti dalle forniture di gas russo, e questo è il risultato di un processo coerente di diversi anni di politiche energetiche e decisioni tempestive sulle infrastrutture", ha detto il ministro dell'energia lituano Dainius Kreivys. Il ministro ritiene che questa pietra miliare sia stata "un punto di svolta" nella storia dell'indipendenza energetica della Lituania e ha detto che la richiesta della Russia di pagare il gas russo in rubli "non ha senso".

Kreivys ha precisato che i bisogni di gas del paese continuano a essere soddisfatti, anche se attraverso impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto che arrivano nella città portuale di Klaipeda. La Lituania ha lanciato la struttura galleggiante all'inizio del 2015 per ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di gas russo, secondo la Dpa. A marzo, il parlamento lituano ha chiesto al governo di smettere di importare e consumare energia russa, sullo sfondo dell'invasione dell'Ucraina e delle costanti minacce energetiche del Cremlino.