Bimbo autistico deriso su chat da insegnanti, madre presenta denuncia

La mamma del bimbo: “Ha bisogno di andare a scuola”

La donna è ora preoccupata per la sorte di suo figlio. "Il mio bambino sta regredendo – ha detto la donna - non può stare chiuso in casa ed uscire solo per le terapie, ha bisogno di andare a scuola e non è possibile che nessuno mi aiuti". La donna ha rivolto un appello al ministro dell'Istruzione, al ministro per la Disabilità e al Comune di Roma: "A loro chiedo in ginocchio di aiutarmi, di aiutare il mio piccolo".