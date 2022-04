Cucchi, si costituiscono i due carabinieri condannati in Cassazione

Si sono costituiti per l’omicidio di Stefano Cucchi i carabinieri Alessio Di Bernardo (originario di Sesto Campano) e Raffaele D’Alessandro, condannati ieri a 12 anni dalla Cassazione (LA SENTENZA). I due militari si sono recati nel cuore della notte nella Caserma Ezio Andolfato di Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta), sede del carcere militare giudiziario. Prima di essere traferiti in carcere, si sono consegnati ai loro colleghi che poi hanno provveduto al trasferimento nella struttura penitenziaria casertana.