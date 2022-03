Ucraina, il Papa: "Questa guerra vergognosa finisca presto"

"Speriamo e preghiamo perché questa guerra vergognosa per tutti noi, per tutta l'umanità, finisca al più presto: è inaccettabile; ogni giorno in più aggiunge altre morti e distruzioni". Lo ha detto il Papa nell'udienza alla Federazione Italiana Ricetrasmissioni parlando del conflitto in Ucraina. ( IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE )

Il Pontefice: “Bene la risposta dell'Europa anche con il volontariato”

approfondimento

"L'Europa sta dando la sua risposta a questa guerra, oltre che sul piano delle alte Istituzioni, anche sul piano della società civile, delle associazioni di volontariato come la vostra. Questo modo di reagire è fondamentale e indispensabile, rigenera il tessuto umano e sociale, in presenza di una ferita così grave e così grande come quella causata dalla guerra", ha proseguito Bergoglio. Il Pontefice ha chiesto all'associazione di volontariato di "aiutare i profughi ucraini non solo in questo momento ma poi, più avanti, quando la memoria della guerra si allontanerà". "Tenete sempre insieme libertà e solidarietà. E mirate al bene comune, mai a interessi di parte. Una sola preferenza: i poveri, gli indifesi, gli emarginati al primo posto", ha aggiunto il Papa. "Anche voi fate parte del vasto e multiforme movimento del volontariato italiano, che non finisco mai di apprezzare e che merita di essere incoraggiato e sostenuto. È stata una delle mie sorprese in Italia: il forte volontariato", ha poi sottolineato Bergoglio.