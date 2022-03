Calcio, derby Roma-Lazio: monitorati arrivi ultras bulgari filorussi

Massima attenzione in occasione del derby di domenica all'Olimpico. Sotto la lente le tifoserie straniere in arrivo nella Capitale: sono attesi in particolare alcuni gruppi di ultras bulgari, gemellati con la Lazio, e storicamente filorussi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA - I REPORTAGE DI SKY TG24). Il piano sicurezza verrà messo a punto dalla questura nelle prossime ore.

I controlli

I controlli scatteranno già sabato e interesseranno non solo l'area dello stadio ad ampio raggio ma anche il centro storico e le zone della movida dove potrebbero incontrarsi supporter delle opposte tifoserie. A essere sorvegliati attentamente saranno i punti caldi attorno all'Olimpico: ponte Duca d'Aosta e Ponte Milvio in particolare, per evitare contatti tra tifosi delle due squadre che accederanno all'impianto sportivo dai lati opposti. Monitorati in queste ore anche i canali social.