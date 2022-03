Marco Zennaro , l'imprenditore veneziano trattenuto in stato di detenzione per quasi un anno in Sudan - 361 giorni - è rientrato in Italia. L'uomo è atterrato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea della compagnia aerea Turkish Airlines, proveniente da Istanbul. "Dopo un anno si conclude un incubo: a complicare la situazione il meteo, le tempeste di sabbia. Ora finalmente sono a casa!", le sue prime parole appena sceso dall'aereo. Zennaro è stato poi contattato telefonicamente dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in missione in queste ore nella Repubblica del Congo. Insieme all’imprenditore c'è anche il direttore generale per gli italiani all'estero della Farnesina Luigi Vignali, recatosi in questi giorni in Sudan.

Il padre: “Il rientro lo deve solo a se stesso”

"Ringrazio mio figlio per essere sopravvissuto a quei terribili e infernali giorni di detenzione e la mia famiglia per aver trovato in tempi brevi le risorse per far cessare la detenzione”, ha dichiarato Cristiano Zennaro, padre dell’imprenditore in un video postato sui social. “Il mio pensiero - ha proseguito, va anche alle 50 mila persone che hanno fatto sentire a Marco con manifestazioni sempre pacifiche la vicinanza dell'intera comunità veneziana". Zennaro ha criticato quindi le istituzioni italiane, "che incomprensibilmente non hanno voluto risolvere un palese sequestro di persona a scopo di estorsione. - ha concluso - Mi auguro che la Farnesina abbia il pudore di non lasciare retorici comunicati, perché se Marco è uscito lo deve solo ed esclusivamente a se stesso”.

"Grazie per il sostegno, per l'affetto, per tutto - scrivono invece gli amici dell’imprenditore - Marco è libero dopo praticamente un anno, dopo sofferenze fisiche e ancor più psicologiche! Dopo che davvero sembrava vi fosse 'una mano invisibile' che facesse scherzi per allungare l'agonia in questi ultimi giorni con problemi di ogni tipo. A nome della "banda" - concludono - e anche dei familiari: Grazie”.