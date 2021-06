Scarcerato l'imprenditore italiano Zennaro, era in cella in Sudan

L'imprenditore italiano si trova in albergo. Deve restare infatti nel Paese africano per affrontare i vari procedimenti che lo vedono coinvolto. Era arrivato a Khartoum per risolvere una questione legata a una vendita da parte della sua azienda a una società locale, ma al suo arrivo gli era stata notificata una denuncia per frode ed era stato portato in carcere

L'imprenditore italiano Marco Zennaro, in carcere in Sudan da circa due mesi, è stato rilasciato in attesa degli sviluppi dei vari contenziosi a suo carico, già nei prossimi giorni. Lo hanno confermato fonti della Farnesina. Il negoziato è stato seguito dall'ambasciatore a Khartoum e dal Direttore Generale della Farnesina Luigi Vignali, che si era già recato in missione in Sudan nelle scorse settimane su indicazione del Ministro Di Maio. Zennaro si trova da oggi ai domiciliari in albergo, dovrà comunque restare in Sudan per affrontare le varie cause che lo vedono coinvolto.