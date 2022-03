Sudan, Marco Zennaro torna libero. Zaia: "Mercoledì sarà in Italia"

"Sta per finire un incubo durato troppo. La notizia che ci ha dato papà Cristiano, che suo figlio Marco Zennaro tornerà libero in Italia mercoledì prossimo, è di quelle che tutti aspettavamo". Lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. L'imprenditore veneziano era da quasi un anno in stato di detenzione in Sudan.