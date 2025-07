Virus West Nile, un altro morto in Campania: è l'ottava vittima

Un uomo di 72 anni è morto all’ospedale di Caserta per un’infezione da virus West Nile: è l’ottavo decesso in Italia e il terzo in Campania. L’anziano, residente a Maddaloni, soffriva di patologie pregresse. Dallo stesso comune proviene anche un’altra delle vittime campane

Continua a salire il bilancio delle vittime causate dal virus West Nile in Italia. Un uomo di 72 anni, residente a Maddaloni (Caserta), è deceduto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dopo aver contratto l’infezione. Il paziente, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, aveva patologie pregresse e un quadro clinico già compromesso. Si tratta del terzo decesso registrato in Campania e dell’ottavo a livello nazionale dall’inizio del 2025.

Vedi anche West Nile, esperto: "Nessun allarmismo, non è come covid"

Mancanza di prevenzione davanti a una possibile epidemia

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha nuovamente criticato Maria Campitiello, responsabile del Dipartimento di Prevenzione del ministero della Salute: "Per quanto riguarda il West Nile non c’è emergenza, ma ciò che davvero preoccupa è che, di fronte a una possibile epidemia, il nostro interlocutore nazionale sia la professoressa Campitiello, completamente inadeguata e impreparata per un ruolo così delicato, nominata per motivi di clientelismo politico e legami di parentela".