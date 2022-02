Crisi Ucraina, a Roma flash mob dei giovani della Comunità Sant’Egidio

"No alla guerra, no alle armi, i conflitti si possono sempre risolvere con il dialogo". Sono le parole dei giovani della Pace della Comunità di Sant'Egidio, che sulle note di canzoni simbolo come "They don't care about us" di Micheal Jackson e "Sunday Bloody Sunday" degli U2, e dietro a un grande striscione con la scritta "No War", sono scesi in piazza al Pantheon per un flash mob contro la guerra in Ucraina (LO SPECIALE - LA DIRETTA). L'iniziativa vuole essere la prima di altre manifestazioni che la Comunità intende porre "all'attenzione di tutti i cittadini europei per evitare il conflitto in Ucraina". La prossima è prevista per giovedì 17 febbario, alle 17:30, in Piazza SS. Apostoli.