Roma, aggressione ai ragazzi del Cinema America: chieste 5 condanne

Sollecitate dalla Procura di Roma cinque condanne per gli autori dell'aggressione ai danni due ragazzi picchiati perché indossavano la maglietta del Cinema America. Il fatto avvenne nel giugno del 2019 nella zona di Trastevere, una delle vittime riportò la frattura del setto nasale. (VIDEO)

La richiesta di condanna

Nel corso della sua requisitoria il pm Eugenio Albamonte ha chiesto al giudice monocratico di piazzale Clodio di condannare a 2 anni e mezzo i due giovani che materialmente hanno messo in atto l'aggressione e un terzo imputato che intimò alle due vittime di togliere la maglietta. Per gli altri due imputati il pm ha chiesto una pena a 2anni per avere partecipato all'azione violenta. Nei confronti degli imputati, tutti vicini ad ambienti di estrema destra, le accuse sono, a seconda delle posizioni, di lesioni e violenza in concorso e aggravate.