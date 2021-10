Elezioni Roma, Michetti: "Sul degrado ci sarà tolleranza zero"

"Degrado? Non possono andare a fuoco i ponti. Ci sarà tolleranza zero per chi non rispetta le regole. Non si può lasciare una città all'abbandono e al degrado". Lo ha detto Enrico Michetti, candidato a sindaco di Roma del centrodestra, durante la conferenza stampa al suo comitato assieme a Giorgia Meloni (BALLOTTAGGIO - CHI ERANO I CANDIDATI A ROMA). "La questione della socialità e della solidarietà è importante ma all'interno delle regole - ha precisato Michetti -. Ci saranno luoghi di ospitalità all'interno di norme per orientare verso la civiltà certi comportamenti. Le nostre stazioni dovranno essere bonificate e la città dovrà avere un'immagine di grande Capitale europea". (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUL VOTO - LO SPECIALE ELEZIONI - LE REAZIONI DEI LEADER POLITICI - IL SITO DEL GOVERNO)

"Imu per la Chiesa? Non farò politiche laiche"

Interpellato nel corso di una conferenza stampa, Michetti ha dichiarato: "L'Imu per la Chiesa cattolica? Sono cristiano cattolico e sono cresciuto in oratorio. Per me la Chiesa rappresenta un grande valore, e so cosa fa. Io parlerò con la Segreteria di Stato e parlerò della politica dei tributi ma la Chiesa verrà messa nelle migliori condizioni per fare il migliore Giubileo possibile e per far continuar a vivere quel grande lavoro che viene fatto sulla solidarietà e sul sociale. Io non farò politiche laiche contro la Chiesa".