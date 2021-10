Roma, in fiamme il Ponte di ferro: mesi prima della riapertura

Le indagini sulle cause

Stando alle prime indagini, il rogo sarebbe partito dagli accampamenti di clochard sotto il ponte, in mezzo alle sterpaglie, su una delle sponde del lungotevere, anche se non si esclude la pista di un corto circuito della rete elettrica. Al momento, non sembrano in campo ipotesi di dolo. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo, che ha comunque provocato ingenti danni alla struttura, dichiarata inagibile, oltre a un blackout. Già nel febbraio del 2013 un incendio di proporzioni però più ridotte si era sviluppato dalle stesse baracche che periodicamente vengono sgomberate e ripopolate. Le fiamme potrebbero essere partite da un fornelletto.