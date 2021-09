Lazio, Di Berardino a Sky TG24: “Obiettivo scuola in presenza”

Green pass e trasporti

Per l’assessore, il Green pass, obbligatorio per accedere a tutti gli istituti, “diventa garanzia per se stessi e per gli altri, una comunità che si rispetta reciprocamente. Non è un sacrificio ma un grande messaggio di solidarietà”.

Infine, sul tema trasporti Di Berardino ha dichiarato: “Abbiamo discusso con tutte le organizzazioni sindacali e con tutte le prefetture. Sono state istituite due fasce orarie e tutti i mezzi sono stati messi a disposizione. Ora è importante proseguire rispettando il protocollo sulla sicurezza”. A Roma, ad esempio, le entrate sono scaglionate tra le 8 (il 60%) e le 9:30 e sono state previste da Atac 1.500 corse in più che dovrebbero anche compensare la riduzione del 20% della capienza sui bus. Potenziate anche le linee Cotral.