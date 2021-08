Rave a Viterbo, Centrodestra contro Lamorgese

Centrodestra contro il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese nel governo per la gestione dei migranti e il rave party nel Viterbese. Anche Fratelli d'Italia sarebbero pronti a firmare una mozione di sfiducia. (IL RAVE - LE FOTO)

Il caso

Dopo sei giorni si era svuota l'area del maxi rave non autorizzato nelle campagne di Valentano (Viterbo) che ha sollevato polemiche e timori per il rischio contagi da Covid. Quando le forze dell'ordine erano entrate all'alba nel terreno di aperta campagna hanno trovato poco più di 200 'irriducibili' con un centinaio di mezzi. Si era registrato anche un decesso, su cui indaga la Procura, e quattro ragazzi sarebbero finiti in coma etilico.