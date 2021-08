Afghanistan, atterrato secondo volo a Fiumicino

È atterrato intorno alle 16:20, all’aeroporto di Fiumicino, il Boeing KC767 dell'Aeronautica Militare con a bordo 86 persone - tra cui alcuni italiani, numerosi ex collaboratori afghani e i loro familiari, membri del personale della Delegazione dell'Unione europea e Nato - proveniente dal Kuwait, dopo il trasferimento da Kabul (LO SPECIALE). L'area dello scalo romano riservata all'assistenza degli evacuati, che saranno sottoposti, a cura del personale della Croce Rossa Italiana, a tampone anti Covid, così come accaduto lo scorso lunedì in occasione dell'arrivo del primo volo, è quella del Terminal 5, decentrato rispetto agli altri. Tutte le operazioni di sbarco e di accoglienza avvengono senza contatti ravvicinati della stampa presente. A quanto si è appreso, alcune delle persone arrivate saranno trasferite con pullman dell'Esercito in una struttura situata a Roccaraso (Abruzzo), mentre le altre entreranno a far parte di un programma di accoglienza e integrazione da parte del ministero dell'Interno.