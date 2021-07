Covid, Giorgia Meloni si è vaccinata allo Spallanzani di Roma

Giorgia Meloni si è sottoposta questa mattina alla prima dose del vaccino anti-Covid presso l'Istituto 'Lazzaro Spallanzani' di Roma. Lo rende noto il suo staff. La presidente di Fratelli d'Italia - riferisce la stessa fonte - aveva già prenotato nel mese di giugno ma a causa di impegni, legati al ruolo di presidente dei Conservatori e riformisti europei, aveva dovuto rimandare l'appuntamento per la somministrazione del vaccino. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPA E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO- I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)