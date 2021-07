Papa Francesco dimesso dall'ospedale Policlinico Gemelli

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Il Papa ha utilizzato la sua consueta auto, come si vede dalla foto che lo ritrae mentre lascia l'ospedale. Il Pontefice ha lasciato l'ospedale alle 10.45 dall'ingresso di via Trionfale. Prima di fare rientro in Vaticano, si è recato, secondo quanto si apprende, a Santa Maria Maggiore.