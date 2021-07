Cosa è la stenosi diverticolare del colon

È la malattia che ha costretto al ricovero Papa Francesco , per un intervento programmato al Gemelli. Si tratta di una delle complicanze dei diverticoli che sono "benigni e frequentissimi con il crescere dell'età". Il parere degli esperti

La stenosi diverticolare sintomatica del colon è una conseguenza dell'infiammazione dei diverticoli, definita diverticolite, che può condurre negli anziani a un restringimento del lume, impedendo il passaggio delle feci.

Intervento delicato ma frequente

"A volte - spiega il professor Giuseppe Pappalardo, docente di chirurgia generale all'Università La Sapienza di Roma - si procede nei casi di forte infiammazione, con la terapia medica, ma poi spesso si risolve con l'intervento chirurgico".

Un intervento, secondo gli esperti, che si fa solo in caso di reale necessità, soprattutto fra gli anziani. L'operazione prevede la resezione della parte compromessa. Il paziente resta in ospedale per almeno una decina di giorni. "Sono interventi di una certa importanza - ha spiegato il medico - ma frequenti".

Incidenza e diffusione

Negli Stati Uniti circa 300 mila persone ogni anno vengono ricoverate per diverticolite con 1,5 milioni di giorni di cure ospedaliere: sono i numeri divulgati da Sice, la Societa' Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie. È la terza malattia gastrointestinale più comune a richiedere l'ospedalizzazione.

La diverticolosi del colon è maggiormente diffusa nei paesi occidentali e colpisce in prevalenza i soggetti anziani. L'incidenza aumenta con l'età: 10% di casi sotto i 40 anni, 25% a 60 anni e 50% in soggetti con oltre 80 anni di età.

Le complicanze della malattia sono state segnalate complessivamente nel 5% di soggetti con diverticolosi da almeno dieci anni. "Nel Regno Unito - spiega la Sipe - succede quattro volte su 100.000, per un totale approssimativo di 2.000 casi all'anno".