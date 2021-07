L'addio a Raffaella Carrà: oggi il corteo funebre a Roma

La manifestazione toccherà i luoghi simbolo della Rai dove la 'regina della tv' è stata tante volte protagonista: l'Auditorium del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), la sede Rai di di Via Teulada 66, il Teatro delle Vittorie, la sede Rai di Viale Mazzini 14 fino all'arrivo in Campidoglio

Al via oggi l'addio lungo tre giorni per Raffaella Carrà, la regina della tv italiana morta a 78 anni. (FOTOSTORIA - I SUOI LOOK -IL RICORDO SUI SOCIAL - I MOMENTI CULT CON SORDI E BENIGNI) Si terrà questo pomeriggio, alle 16, il corteo funebre che partendo dalla sua abitazione di Roma nord toccherà quei luoghi simbolo della Rai, dove è stata tante volte protagonista: l'Auditorium del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), la sede Rai di di Via Teulada 66, il Teatro delle Vittorie, la sede Rai di Viale Mazzini 14 fino all'arrivo in Campidoglio (Sala Protomoteca). Qui l'apertura della camera ardente sarà alle ore 18.00 e si protrarrà fino a mezzanotte, per poi proseguire giovedì 8 luglio dalle ore 08.00 alle 12.00 e poi dalle ore 18.00 a mezzanotte.

Il funerale

Venerdì 9 luglio si terrà la funzione funebre, alle 12 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio. Per lo stesso giorno e ora, Sergio Iapino, a lungo compagno, amico e collaboratore di Raffaella Carrà, ha chiesto a tutti i suoi fan, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento, per offrire tutti insieme "l'ultimo saluto virtuale a Raffaella".