Addio Raffaella Carrà, cordoglio unanime e internazionale

Una delle più grandi soubrette nella storia si è spenta a 78 anni a causa di una malattia. Per lei commozione e tristezza non soltanto in Italia ma anche in Spagna e in Sudamerica dov'era considerata una vera e propria diva: "Ci ha riempito l'anima", scrive su Twitter il premier spagnolo Pedro Sanchez

È unanime e internazionale il cordoglio e la tristezza per la morte di Raffaella Carrà (FOTOSTORIA - I SUOI LOOK). La regina della tv italiana è morta ieri, 5 luglio, a causa di una malattia. È stato Sergio Japino, suo ex compagno, a dare il triste annuncio: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Per la Carrà sono stati tantissimi i messaggi da parte dei personaggi del mondo dello spettacolo e della politica nazionale ed estera (IL RICORDO SUI SOCIAL - I MOMENTI CULT CON SORDI E BENIGNI).

Il ricordo in Italia leggi anche Raffaella Carrà, Pippo Baudo a Sky TG24: “È stata una grande artista" Da Pippo Baudo a Sergio Mattarella, sono tanti i grandi della Tv e della politica italiana che hanno voluto lasciare un ricordo dell’immensa Raffaella Carrà: "Sono immensamente scosso. Raffaella Carrà è stata un'artista eccezionale, un'autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera. Io non sono riuscito mai a fare un programma con lei, era l'unico rimprovero che le facevo sempre, è il mio grandissimo rimpianto", ha detto all'Adnkronos Pippo Baudo, che ha poi aggiunto: "È stata l'ultima vera grande soubrette. Sono affranto". Così invece Mattarella: "Sono profondamente colpito dalla scomparsa di Raffaella Carrà, un'artista popolare, amata e apprezzata da diverse e numerose generazioni di telespettatori in Italia e all'estero. "Volto televisivo per eccellenza ha trasmesso, con la sua bravura e la sua simpatia, un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo". Per lei messaggi anche da parte di Laura Pausini, Vasco Rossi, Emma Marrone, Simona Ventura, Lorella Cuccarini e tanti altri.