Raffaella Carrà, Pippo Baudo a Sky TG24: “È stata una grande artista"

Il conduttore ha commentato la scomparsa della collega e amica: “Sono sgomento, era piena di talento, di temperamento e grande volontà”. Poi ha spiegato che non sapeva stesse male: “Forse è voluta andar via da questa vita in punta di piedi”. Il grande rimpianto, ha poi detto, è stato quello di “non aver mai lavorato con lei”